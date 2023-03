Mercato Inter, giovani nel mirino: i nomi cerchiati da Marotta e Ausilio. E in difesa…

L'Inter, in estate, potrebbe cambiare pelle e ringiovanire l'età media della rosa: ecco una serie di profili che piacciono alla dirigenza

Matteo Pifferi

L'Inter, in estate, potrebbe cambiare pelle e ringiovanire l'età media della rosa: tra i giocatori in scadenza ci sono, per esempio, Handanovic (38 anni) e D'Ambrosio (24) oltre a De Vrij (31) in bilico come Brozovic e Correa, che invece hanno contratti più lunghi ma che potrebbero comunque partire. "Marotta e Ausilio stanno battendo diverse strade, ci sono giocatori che vengono monitorati costantemente, così come vengono valutate le diverse opportunità fra calciatori in scadenza o ai margini nei propri club", spiega l'edizione odierna di Tuttosport.

I sostituti di Skriniar — Per la difesa, piace Scalvini ma la valutazione fatta dall'Atalanta (40 mln) è decisamente alta, così come lo è la richiesta di ingaggio di Thuram, in scadenza di contratto e pronto a lasciare la Bundesliga, con alcuni club inglesi interessati. L'Inter è a caccia del sostituto di Skriniar e, oltre a Scalvini (2003), piacciono sempre Djalo del Lille (2000) e Solet del Salisburgo (anche lui classe 2000), osservato recentemente da Ausilio in Roma-Salisburgo.

Occhi su Kessie ma non solo — "La dirigenza nerazzurra sta comunque cercando profili sotto i 30 anni, con una preferenza ovviamente per gli Under 26. È al limite, compiendo 27 anni il 19 dicembre, Kessie, da sempre sul taccuino di Ausilio e proposto nei mesi scorsi all’Inter dal suo agente. A Barcellona l’ex rossonero ora sta giocando di più, ma non è una prima scelta di Xavi. In estate, soprattutto se il Barcellona chiederà Brozovic o accetterà di cederlo in prestito, Kessie potrebbe tornare con forza nel mirino dell’Inter, che a centrocampo valuta anche lo statunitense Musah del Valencia (2002)", conferma Tuttosport che aggiunge anche il nome di Buchanan (classe 1999) al posto di Dumfries, qualora l'olandese venisse ceduto per far cassa.