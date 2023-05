EL, Mourinho: “È dura gestire fisicamente Dybala e Wijnaldum. Sono necessari e…”

Dopo la vittoria nella semifinale di andata di Europa League per uno a zero contro il Leverkusen,José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di Skysport. «Come faccio a tenere tutti sul pezzo in serate così? Merito dei ragazzi. Hanno questa mentalità. voglia, empatia, una parola che ripeto tante volte, il senso della responsabilità per fare felici i tifosi. C'è grande emozione tra la gente che lo dimostra e anche uno come me con tanti km in Europa si sente meglio».