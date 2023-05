Europa League: vince la Roma, pareggia la Juve. Fiorentina ko in Conference

Ecco i risultati delle squadre impegnate in Europa League e Conference: vince la Roma, pareggia la Juventus e perde la Fiorentina

Dopo la vittoria per 2-0 dell’Inter contro il Milan nell’euroderby di andata in Champions, ecco i risultati delle altre squadre impegnate tra Europa League e Conference. Vince la Roma, pareggia la Juventus e perde la Fiorentina.

Bove regala la vittoria ai giallorossi di Mourinho in Europa League contro il Bayer Leverkusen: finisce 1-0 all’Olimpico. Nell’altra semifinale, la Juventus pareggia in extremis 1-1 in casa: al gol di En-Nesyri risponde Gatti nell'ultimo minuto di recupero.