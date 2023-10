Mourinho: “Sensazione di tutto lo stadio è che doveva finire pari. Altro regalo della Lega…”

«Mi dispiace che non ci sia rispetto per i giocatori, l’atteggiamento di Maresca con Ndicka e Mancini dice tutto. Sono contento per il concetto di squadra nella difficoltà, perché non abbiamo avuto metà squadra a disposizione. Spinazzola, Smalling, Dybala, Pellegrini, metà squadra mancava, siamo venuti qua con metà squadra e con un altro regalo della Lega perché abbiamo giocato di domenica e non di lunedì, i ragazzi sono stati bravi nell'atteggiamento. Sono triste perché loro meritavano di più», ha concluso nel suo intervento.