Mourinho: “Lukaku cambia i numeri della squadra. Quando siamo tutti…”

Lo ha detto José Mourinho alla vigilia della sfida con il Monza. Ma a chi gli chiede se il belga giocherà in coppia con Belotti non risponde, mentre su Smalling scioglie i dubbi: "Domani non sarà a disposizione". Torna, invece, Llorente. "Diego sta bene e può giocare", ha aggiunto lo Special One. Infine una battuta sulla partita di domani. "Anche noi stiamo bene, veniamo da tre vittoria di fila - ha concluso Mourinho -. Loro sono una buona squadra, hanno fatto un buon campionato lo scorso anno e hanno preso dei giocatori bravi. Sarà sicuramente difficile. A livello di costruzione e di squadra siamo più bravi rispetto allo scorso anno".