Mourinho: “Domani giocano Lukaku e Dybala. Con Paulo sempre paura che…”

José Mourinho presenta la sfida contro l'Empoli di domani. Ecco le parole dell'allenatore della Roma in conferenza, a partire dalle condizioni dei singoli: " Smalling? Siete sempre negativi. Fortunatamente siamo più positivi noi. Smalling continua a essere fondamentale per noi, ha una maturità lui... sa analizzare se stesso prima che io gli dica le cose. Purtroppo domani penso non sarà a disposizione. Vediamo allenamento oggi, magari arriva in extremis a fare la panchina e aiutare in caso di necessità. Ma sono alte le chance che non venga nemmeno in panchina ".

ATTACCO - "La Roma ha preso due attaccanti dove è molto difficile avere due giocatori come Romelu e Azmoun. Se siamo tutti disponibili e in forma cambia il nostro profilo di squadra. Le prime partite le abbiamo fatte con Belotti ed El Shaarawy con nessuna soluzione in panchina, contro il Milan pochi minuti con Lukaku. Abbiamo bravi giocatori in attacco. Azmoun è arrivato in una situazione difficile dopo un infortunio e senza allenamenti. In queste settimane ha lavorato bene per avvicinarsi a una situazione positiva. Quando Paulo c’è abbiamo sempre un po’ di paura, ma allo stesso tempo abbiamo sempre speranza che questo fantastico giocatore ci possa aiutare. Anche Belotti ed El Sha hanno fatto tanto per noi, giocando con sacrificio. Ora siamo positivi, abbiamo bisogno di tempo, di allenamenti per migliorare come squadra. Sono molto contento con i giocatori che sono a disposizione. Il mio obiettivo è vincere domani, voglio vincere sempre”.