Squalifica Mourinho, la Roma rinuncia a fare ricorso: salta anche l’Atalanta

L'allenatore giallorosso non sarà in panchina nella sfida contro gli uomini di Gasperini: il club non ricorrerà contro la squalifica ma resta perplesso

Eva A. Provenzano

Alla fine il ricorso non verrà fatto. Pinto aveva annunciato che i legali ci stavano pensando ma si è deciso di evitare di ricorrere per le due giornate di squalifica a Mourinho. "La società preferisce fare un passo indietro verso le istituzioni del calcio, nello specifico Figc e Aia", spiega La Gazzetta dello Sport. Il portoghese non ci sarà in panchina nella gara contro l'Atalanta.

Ma la società giallorossa ritiene che le frasi assegnate al portoghese e ai due componenti dello staff tecnico squalificati con lui, "siano profondamente inesatte, in alcuni casi proprio non vere, e questo a Trigoria non è piaciuto. Tanto da creare un po’ di allarme", si legge nello stesso articolo. La società è anche sconcertata dal fatto che il referto arbitrale sia prima arrivato alla stampa rispetto ai vertici del club e per questo si chiederanno verifiche in sedi opportune. Lo aveva dichiarato lo stesso direttore sportivo prima della gara contro lo Spezia, la prima delle due gare saltate da Mou.