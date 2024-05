Lo Special One non vede l'ora di tornare ad allenare dopo l'esonero

José Mourinho non vede l'ora di tornare in panchina. Esonerato dalla Roma a gennaio, lo Special One adesso aspetta una chiamata: "Voglio allenare, è una parte fondamentale della mia vita. Senza squadra non c’è felicità. Dove? In qualsiasi club che abbia un buon centro di formazione. Ma non ho ricevuto inviti da club portoghesi".