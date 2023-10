Mourinho polemico con Maresca. “A fine primo tempo ha lasciato la tribuna stampa per…”

Come dichiarato poi ai microfoni del canale ufficiale della Roma, José Mourinho non ha gradito la conduzione arbitrale di Maresca, reo, secondo lo Special One, di aver avuto una gestione dei cartellini non coerente:

"Insieme ai suoi collaboratori ha esaminato la prestazione della squadra nel primo tempo, infuriandosi dopo appena quattordici minuti per il giallo per proteste estratto da Maresca nei confronti di Mancini, ieri capitano della Roma vista l’indisponibilità di Pellegrini. Una gestione dei cartellini e in generale della partita che non è affatto piaciuta al tecnico portoghese, a tal punto da decidere di non assistere al secondo tempo in tribuna, ma chiudersi in pace (e lontano da orecchie indiscrete) nel pullman della Roma per assistere a modo suo alla ripresa e poter parlare con i suoi collaboratori (con lui anche il suo braccio destro Nuno Santos, anche lui squalificato) senza essere disturbato dai fastidiosi fischietti di contestazione a Lukaku", conferma il Corriere dello Sport che poi aggiunge: