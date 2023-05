Mourinho: “PSG? Se mi cercano non mi hanno trovato perché…”

José Mourinho risponde ai rumors sul PSG e non soltanto. Così l’allenatore della Roma a Sky Sport ha parlato alla vigilia della semifinale d’andata di Europa League di domani contro il Bayer Leverkusen:

“Dybala e Wijnaldum titolari? Difficile, non dico impossibile ma difficile. Non ho ancora un'idea, la prima cosa è sapere se potranno giocare o meno. Vediamo domani e poi nel caso decidiamo se dall'inizio o meno. Loro faranno tutto il possibile per recuperare.