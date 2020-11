Skysports UK – Mourinho è tornato a lottare. Un segnale lo dà il suo rapporto con Ndombele

In Inghilterra parlano di un nuovo Mourinho. Di un allenatore che è tornato a lottare dopo un periodo storto. Del tecnico, che ha pareggiato zero a zero contro il Chelsea di Lampard, si scrive: “Potrebbe vedersi ancora una volta al centro della scena, ma l’allenatore è sempre sembrato più felice nel ruolo di perdente. Da lì, è più facile coltivare la mentalità da guerra su cui prospera. Lui vende l’idea che lui e chi è dalla sua parte combattano contro le probabilità e il sistema. Ma negli ultimi anni Mou si è trovato così fuori controllo che il suo ruolo è stato marginale. Un anno fa commentava le gare dagli studi televisivi e vedeva gli altri inseguire i titoli. I suoi brontolii durante le ultime fasi della sua carriera al Manchester United potrebbero essere visti come lamentele per una carriera andata storta. Questo è il periodo più lungo che ha passato senza vincere un trofeo. Ma la sua malizia arriva da una posizione di forza. Il portoghese è tornato a mettersi in discussione. Magari ancora con l’immagine di un allenatore che perde, ma questo uomo è in lotta“, scrive Skysport Uk.

Sembra che ci sia di nuovo tutto per cui giocare. Il Tottenham è in questa corsa al titolo. Tra i meriti riconosciuti all’allenatore è aver riportato motivazioni al club: “Sembra ci sia di nuovo tutto per giocare. E la sua squadra è in corsa per il titolo. Ci sono voluti tempo e denaro per cambiare la situazione. Gareth Bale e Sergio Reguilon sono arrivati ​​dal Real Madrid con quest’ultimo che ha avuto un rapido impatto sulla fascia sinistra. L’impressionante Pierre-Emile Hojbjerg è stato eccellente, fornendo la necessaria stabilità a centrocampo. Sono cambiate evidentemente le prestazioni dei giocatori chiave per il club come Son e Kane”.

Nello stesso articolo si parla anche del suo rapporto con Ndombele, il giocatore che sarebbe stato proposto all’Inter quando si parlava dello scambio con Skriniar. “Ma uno dei risultati più importanti per il tecnico portoghese – spiega il sito del canale televisivo inglese – è stata come si è confrontato con Ndombele. È un risultato importante per Mou perché se non fosse riuscito a fare questo lavoro sarebbe stato interpretato come un’ulteriore prova che il suo particolare marchio di gestione umana non funzionava più”.

Insomma avevano tutti paura che Mourinho non sarebbe riuscito a reinventarsi. Lui sta provando a dimostrare che si sbagliavano. Su di lui si sbagliano sempre. È la sua forza, dopotutto.

(Fonte: skysports.com)