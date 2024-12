E ha aggiunto: "Siamo entrambi accomunati da situazioni simili. Questo gesto serviva solo per far sapere ai nostri tifosi che siamo molto, molto migliori rispetto a chi canta certe cose (riferendosi ai tifosi del Liverpool che intonavano 'sarai esonerato domattina')".

Cosa ha risposto Mourinho

Mourinho, però, non ha gradito il riferimento, rispondendo con una frecciata inequivocabile. L’attuale allenatore del Fenerbahçe ha dichiarato: "Guardiola ieri mi ha detto qualcosa. Lui ha vinto sei trofei, io tre, ma io li ho vinti in modo onesto e pulito. Se perdo, voglio congratularmi con il mio avversario, perché è stato migliore di me. Non voglio vincere avendo a che fare con 150 cause legali"