Mourinho-Serra, il dialogo: dal “Tutti ti prendono per il culo” al “Sei un bugiardo”

Com'è andata tra il tecnico portoghese e il quarto uomo: negli atti il dialogo tra i due che è costato la squalifica

Alessandro De Felice

Niente da fare per José Mourinho. La Corte sportiva d’Appello ha respinto il ricorso e restituito le due giornate di squalifica al tecnico portoghese, che salterà il Sassuolo e il derby con la Lazio.

Il quotidiano Repubblica rivela i dialoghi tra lo 'Special One' e il quarto uomo Serra:

Tutto è nato quando Mourinho ha chiesto spiegazioni dopo un fallo non fischiato su Kumbulla: "Senza neanche girarsi, dandomi provocatoriamente le spalle e con manifesta superiorità, Serra mi ha detto: "Vai a casa, vai a casa". Io gli ho detto "Ma che?" e lui ha detto: "Tutti ti prendono per il culo". Per poi aggiungere "Sempre lo stesso show, vai a casa"". Mou ha spiegato di non aver capito "se si riferisse al pubblico di Cremona o all’opinione pubblica". E che quando l’arbitro lo ha espulso, Serra ha commentato con un "bravo".

Il seguito è avvenuto negli spogliatoi. "Ho bussato, sono stato autorizzato a entrare, è stata lasciata aperta la porta", si legge nel documento della procura federale. "Vengo qui perché voglio che tu — e qui José si riferiva a Serra — mi chieda scusa". Ma l’arbitro gli ha risposto: "Io non ho mancato di rispetto a lei, non ho mai detto qualcosa contro di lei". Questo è quanto ha raccontato il portoghese ai pm del calcio, aggiungendo: "Io allora gli ho detto che era un bugiardo e alla fine ho aggiunto una battuta ironica: "Tu sei di Torino". In quel momento — continua Mourinho — Serra è tornato aggressivo: "Lo sapevo che venivi per questo motivo". Lì allora ho chiuso la conversazione dicendo "sei un bugiardo"".

Mourinho ha riconosciuto che "tutta questa situazione non ha influito sulla gara», ma pure che "sono stato trattato in maniera non professionale e provocatoria da Serra".