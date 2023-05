Mourinho: contro il Leverkusen può essere l’ultima all’Olimpico, ecco perché. Il futuro…

Quella contro i tedeschi potrebbe essere l'ultima gara all'Olimpico per lo Special One

Giovedì la Roma affronterà il Bayer Leverkusen all'Olimpico, semifinale di andata di Europa League. Quella contro i tedeschi potrebbe essere l'ultima gara all'Olimpico per José Mourinho. Come sottolinea Repubblica, sulla sua testa dello Special One pende il rischio di una squalifica lunga. "L'indagine sul microfono con registratore che lui stesso ha confessato di aver nascosto addosso durante la partita contro il Monza, può diventare il mezzo per imporgli uno stop pesante. Che potrebbe chiudere anticipatamente il suo campionato. Considerato che l'eventuale finale di Europa League si giocherebbe a Budapest, vorrebbe dire non poter più sedere sulla panchina della Roma".

"Non fino alla prossima stagione, almeno. Ma l'impressione, sempre più forte, è che le strade della Roma e di Mourinho siano destinate a separarsi in estate. Lui non si esprime, ma quel saluto al pubblico, dopo la partita contro l'Inter, così poco "mourinhano", mescolato alla sua espressione e a quel "sono un po' stanco" detto alla fine, sembrano l'inizio di un lungo congedo".

"Per il bilancio sarebbe presto, con una semifinale europea ancora da giocare, ma ha già iniziato a tirare una riga, José, dicendo "all'Inter tanta gioia e storia, qui meno gioia e meno storia, ma dal punto di vista umano semplicemente straordinario". Poi, a domande dirette su un imminente separazione, José non si è sbilanciato, prendendo tempo. Il contratto per un'altra stagione lo ha, la proprietà non lo ha mai discusso. Ma chi punterebbe un euro, oggi, sulla possibilità di vivere un altro anno insieme?".

