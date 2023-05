In Francia – Il PSG accelera su Mourinho: è il preferito di Campos. Lui in privato…

I media francesi parlano del possibile arrivo al club parigino dell'allenatore portoghese per volere del dirigente suo ex compagno di college

In Francia sono sicuri che il PSG sta accelerando per portare a Parigi José Mourinho. Da giorni, le parole del tecnico giallorosso che ha fatto capire di non sentirsi tutelato dal club giallorosso hanno fatto pensare ad aria di divorzio. E in queste ore, Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato dell'addio a fine stagione.

RMC Sport, sito francese, parla del club parigino e scrive che da tempo è in cerca del sostituto di Galtieri. Sarebbero stati proposti alla proprietà del club diversi nomi, ma pochi sarebbero stati contattati formalmente. Secondo quanto si legge nello stesso articolo, Campos - ds della società - avrebbe parlato con Mourinho su uno sbarco nella capitale già in estate. "Campos e Mourinho si conoscono dai tempi del college in Portogallo e lui sarebbe convinto di prendere il suo ex compagno che ha già vinto due CL, con Porto e Inter. Dall'entourage del tecnico solo smentite ma Campos avrebbe parlato con Mendes, procuratore del tecnico", si legge nello stesso articolo.

"Mourinho- si legge ancora - non nasconde, almeno in privato, di essere stanco. Ama la sua vita a Roma e ha rifiutato per questo il corteggiamento del Chelsea, ma vorrebbe una nuova base, più vicina alle proprie ambizioni. Dopo aver vinto la Conference League, sarà difficile fare meglio per lui visti i mezzi a disposizione. Tra i club che possono convincerlo a lasciare la capitale italiana solo PSG e Real. Essendo il favorito di Campos, se lui ha l'ultima parola, avrà un punto di riferimento nella capitale francese. Bisognerebbe poi discutere con la Roma visto che ha un contratto in essere fino al 2024. Altri nomi che piacciono ai dirigenti del PSG sono Thiago Motta, Nagelsmann e anche Zidane. Dubbi su Mou vengono dal suo carattere vulcanico, potrebbe avere difficoltà con lo spogliatoio".

(Fonte: rmcsport.bfmtv.com)