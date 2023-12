Mourinho: “Voglio rimanere alla Roma. Quando ho firmato ho ricevuto…”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Napoli, José Mourinho ha parlato anche del suo futuro

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Napoli, José Mourinho ha parlato anche del suo futuro sulla panchina della Roma. "Il Napoli è sempre il Napoli. Sono i campioni d'Italia con merito, hanno vinto in modo chiaro lo scorso anno. Hanno perso Kim, un giocatore importante, ma ne hanno presi tanti, è la stessa squadra".

"C'erano dubbi sulla mia posizione. Magari si poteva pensare che nella mia testa ci fossero pensieri contrastanti e che qualche frustrazione potesse crearmi dei ripensamenti. Ma io ho sempre chiarito la mia posizione, ovvero che voglio essere l'allenatore della Roma. Sono sempre stato onesto e diretto dall'inizio. Quando ho firmato con la Roma, ho ricevuto un'ottima offerta una settimana dopo ma ho rifiutato. L'anno della Conference ho avuto l'offerta del Portogallo ma sono rimasto. Dopo la finale di Budapest ho detto no anche all'Arabia. Mi piacerebbe rimanere e lottare, in tutte le condizioni, non voglio più parlare di questa situazione".