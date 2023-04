Moviola Benfica-Inter, CdS: Oliver non è all’altezza. Rafa da rosso, mani Joao Mario netto

Michael Oliver non supera l'esame Benfica-Inter. Per il Corriere dello Sport la prestzione del direttore di gara inglese è insufficiente:

"Oliver, il “bidone della spazzatura” (cfr. Buffon) conferma: non è all’altezza, commette diversi errori e lascia più d’un dubbio. Grazia Rafa da un possibile rosso (almeno il giallo, no?), il contatto Bastoni-Gonçalo Ramos è da approfondire".

Il quotidiano torna su alcuni episodi decisivi, come il calcio di rigore concesso ai nerazzurri nel finale: "Cross di Dumfries, Joao Mario ha il braccio sinistro alto sopra le spalle, che sfiori o meno di testa conta zero: rigore visto con OFR".

Rafa Silva rischia il rosso: "Brutto gesto di Rafa: piede a martello su Dumfries, non lo colpisce ma con la gamba di richiamo sembra dargli un calcione. Per Oliver, pensate, neanche fallo...".

La seconda è un'ammonizione: "Rivedibile: giallo per Antonio Silva più per il gesto che per il contatto (retrocoscia sul ginocchio destro di Lautaro), manca un giallo chiaro per Darmian che ferma Rafa in ripartenza, è affrettato quello per Brozovic".