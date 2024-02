Pochi gli episodi contestati all'interno di Roma-Inter, gara corretta e ben giocata da parte di entrambe le formazioni. La Gazzetta dello Sport valuta positivamente la direzione di gara dell'arbitro Guida: "Al 17' pt gol di Acerbi e il Var (Mazzoleni più Pairetto-Avar) richiama al video Guida che guarda, riguarda e conferma il gol. Bravo. Il contatto Rui Patricio-Thuram (in offside ma non influente) esiste ma non crea interferenza per un pallone che fra l'altro si infila nella parte opposta rispetto ai due in causa. Gol valido.