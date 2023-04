Moviola GdS – Inter, gol regolare: Kostic tiene in gioco Dimarco. E la rete di Dzeko…

Decisivo un gol di Dimarco, inseritosi in area sul filo del fuorigioco. Questa la moviola degli episodi più importanti

L'Inter batte meritatamente la Juve e conquista la finale di Coppa Italia. Decisivo un gol di Dimarco, inseritosi in area sul filo del fuorigioco. Questa la moviola degli episodi più importanti secondo l'analisi de La Gazzetta dello Sport.

"Tra il 7’ e il 10’ del primo tempo Doveri sorvola (niente giallo ma solo un avvertimento verbale) su due pestoni praticamente identici per dinamica, tacco sulla punta dell’avversario, di Bremer su Barella e Rabiot su Darmian. Regolare il vantaggio di Dimarco al 15’, sul filtrante di Barella l’esterno nerazzurro è tenuto in gioco da Kostic sulla sinistra, attardato nel rientro", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Annullato invece il raddoppio di Dzeko all’8 del secondo tempo, il centravanti di Inzaghi è al di là della linea difensiva bianconera sul lancio di Dimarco. Il primo giallo del match arriva al 13’ della ripresa e se lo prende Locatelli, per una manata sul volto di Barella, non cattiva ma che impedisce al nerazzurro di ripartire. Penalty check al 18’ (alla Var c’è Di Paolo) per un sospetto “mani” di Dimarco dopo un colpo di testa di Acerbi: Doveri aveva lasciato giustamente proseguire", aggiunge il quotidiano.