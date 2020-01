Moviola Inter-Fiorentina, GdS: “Manca un rigore agli ospiti. Gol Caceres poteva essere annullato”

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport propone la moviola di Inter-Fiorentina, concentrandosi in special modo sul gol della Viola:

“Al 45’ sul gol di Candreva, Ceccherini e Lautaro giù in area in sequenza. Proteste viola e giallo a Caceres ma il minimo contatto tra Lautaro e il difensore non sembra falloso. Sul pareggio viola Caceres in appoggio su Lautaro impedisce il salto e il gol poteva essere annullato ma il Var Mazzoleni tace. Silenzio pesante dal Var anche all’86’ quando, sugli sviluppi di un corner viola Godin interviene sul viso di Caceres prima della sua caduta. Qui il rigore ci stava”.