Candreva: “Riscattiamo un’annata deludente. Vogliamo dare fastidio alla Juve. Su Eriksen…”

Autore del gol che ha sbloccato il risultato della sfida tra Inter e Fiorentina nella serata di San Siro, il centrocampista dei nerazzurri Antonio Candreva ha commentato la vittoria della squadra di Conte nei quarti di finale di Coppa Italia.

“Ci stava di soffrire ma è stato fatto in maniera positiva. Ora testa al campionato. Eriksen? Sono arrivati anche altri top a livello internazionale che possono darci una grandissima mano in futuro. Aspettiamo con fiducia. Conte è un allenatore di altissimo livello che tira fuori il massimo da tutti. Poi dobbiamo tirare fuori del nostro con la voglia di rivalsa dopo l’annata scorsa che non è stata positiva. Questa stagione sta andando bene. Dobbiamo andare avanti così perché è ancora lunga. Ora dobbiamo mettere da parte il passato e pensiamo al futuro, la strada è ancora lunga e possiamo migliorare. Il gap con la Juve? Sappiamo tutti che sono forti ma noi vogliamo dare fastidio, pensando a noi stessi“.