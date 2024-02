"Non bene la partita di Colombo, due OFR in campo che si potevano - in un verso o nell’altro - evitare. Corretto annullare (dopo OFR) il gol di De Ketelaere, lo si poteva fare facilmente anche in campo perché: a) il braccio sinistro di Miranchuk è in posizione così larga e soprattutto così alta (praticamente parallelo al terreno) da poter essere considerata volontaria perché punibile (cade così il pregiudizio della mancata immediatezza); b) lo stesso Miranchuk travolge Bastoni che lo aveva anticipato, anche quello poteva essere considerato fallo".