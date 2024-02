La moviola de La Gazzetta dello Sport in merito alla direzione di gara di Kovacs in Inter-Atletico Madrid

"Partita gestita discretamente da Kovacs, che solo nel finale ha dovuto usare con frequenza i cartellini. L’unico episodio dubbio, al 13’ del primo tempo: Lautaro calcia da fuori area, Witsel respinge, la palla incoccia il braccio sinistro di Molina e finisce in corner. Il Var non segnala nulla e in effetti, anche se la posizione del braccio è sospetta, Molina non lo muove in direzione della palla. Si può lasciar correre. Sono corrette le ammonizioni di Hermoso, Savic, Morata, Frattesi, Koke e Carlos Augusto".