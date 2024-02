Atletico zero tiri in porta, quanto è soddisfato della fase difensiva?

"Molto soddisfatto, grande sacrificio di tutti. Ottimo lavoro di Thuram e Lautaro, poi Arnautovic e Sanchez. 9 partite 9 vittorie nel 2024, si lavora di squadra. Purtroppo qualche giocatore lo si perde, speriamo di avere tutti. I cinque subentrati sono entrati molto bene, con lo spirito di cui abbiamo bisogno".

Arnautovic ha sbagliato il gol, poi ha trovato il vantaggio. Ora può diventare importante

"Sarà preziosissimo come lo è stato fino a oggi. Arnautovic e Sanchez mi stanno soddisfacendo per come lavorano. Stanno giocando bene ma devono continuare così, ora sicuramente troveranno più spazio. Devono sempre avere questo atteggiamento. Dispiaciuti per l'errore, ma gli attaccanti si devono preoccupare quando non hanno occasioni".

Quanto sei soddisfatto del rendimento? Impressioni su Thuram?

"Su Thuram qualcosa c'è stato, farà gli accertamenti. La speranza è di perderlo per poco tempo. Vedere giocare questa squadra cos', non da stasera, ma da tantissimo tempo mi soddisfa. Dobbiamo continuare. Striscia importante di 9 vittorie, ora andremo a giocare tanto. Non dovremo perdere giocatori e affrontare le difficoltà nel migliore dei modi. Sono molto ottimista".

Pensa che il ritorno sarà complicato?

"Atletico grandissimo avversario, dal vivo ancora di più. Ha giocatori di quantità e qualità, troveremo uno stadio che spinge tantissimo l'Atletico, ma abbiamo già fatto queste serate. Abbiamo vinto il primo tempo, il secondo sarà molto difficile. Cercheremo di essere in forma e giocarci la qualificazione al meglio".

