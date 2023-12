Inter-Udinese, moviola TS: Lautaro non sarebbe mai arrivato sul pallone, serve il Var

Troppa Inter per l'Udinese: i nerazzurri travolgono i friulani con un netto 4-0 , aperto dal calcio di rigore trasformato da Calhanoglu. Tuttosport analizza così l'episodio: "Quando il gol sembrava ormai maturo, a dare un "contributo" è arrivato il Var Mazzoleni che ha chiamato all'on-field-rewiew l'arbitro Di Bello che aveva valutato come sorvolabile una lieve trattenuta di Perez su Lautaro su cross di Dimarco.

Siamo al 33': l'attaccante argentino non sarebbe mai arrivato sul pallone, ma lo sciocco intervento del difensore ha portato Mazzoleni a richiamare l'attenzione di Di Bello che aveva però valutato sul campo il contatto. Una volta allo schermo, il rigore - il settimo in campionato per i nerazzurri - è stato scontato. Così come la trasformazione dal dischetto di "mr perfezione" Calhanoglu. A quel punto l'Inter ha dilagato".