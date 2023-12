Inter-Udinese, moviola CdS: rigore inevitabile. Gol di Lucca, giusto annullare

L'Inter batte 4-0 l'Udinese, in una partita sbloccata da un calcio di rigore concesso per trattenuta di Perez su Lautaro per la quale è stato necessario l'intervento del Var. Il Corriere dello Sport valuta così gli episodi arbitrali del match: "Torna ad arbitrare l'Inter dopo due anni, Di Bello. Che non si fa mai sfuggire di mano la partita di San Siro, anche se per il rigore serve una corsa al monitor (richiamato da Mazzoleni) dopo il lungo silent-check - con Inzaghi che, furibondo, viene ammonito dopo le veementi proteste - per valutare l'entità del contatto tra Perez e Lautaro. Il difensore argentino trattiene il Toro per la spalla sul cross di Dimarco. Inevitabile l'assegnazione del rigore.