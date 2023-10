Moviola GdS – Neres su Lautaro, era rosso. Barella? Più rigore che no…

Gara tutto sommato tranquilla per il direttore di gara Makkelie, Due in sostanza gli episodi contestati da Inter e Benfica. Questa l'analisi della moviola da parte de La Gazzetta dello Sport:

"Quando al 22’ s.t. Lautaro entra su Neres meritando il cartellino giallo, ecco che - da terra - l’attaccante brasiliano muove la gamba e colpisce il Toro in volto con i tacchetti. Fortuito? Mah: chi gioca a calcio sa dov’è l’avversario in quelle situazioni. Era rosso. Al 30’ p.t., Barella calcia da dietro (sfiorando il pallone) la gamba di Neres in area: più rigore che no. Giallo a Dumfries (si spintona con Otamendi) senza senso", analizza La Gazzetta dello Sport.