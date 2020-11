Moviola Sassuolo-Inter, GdS: “Un solo errore di rilievo di Irrati e riguarda Gagliardini”

“In una partita non complicata nella direzione dell’arbitro pistoiese Irrati spicca un solo errore di rilievo: è quello al 34’ quando Raspadori lanciato va giù di fronte all’area avversaria sull’intervento di Gagliardini“. Apre così l’analisi de La Gazzetta dello Sport in merito alla moviola di Sassuolo-Inter, match finito 3-0 per i nerazzurri.

Nell’occasione sopracitata, per la Rosea era fallo di Gagliardini e ammonizione per l’ex Atalanta, con Irrati che ha lasciato correre. “Due minuti dopo rischia ancora Gagliardini che sbraccia su Chiriches ma se la cava con una punizione”, aggiunge la Rosea che segnala come corretta la rete annullata a Lukaku a 5′ dalla fine per fuorigioco.