Mozzini: “Scudetto, può essere l’anno dell’Inter. Conte sta facendo il possibile per…”

Intervistato da TMW, Roberto Mozzini, ex calciatore dell’Inter e scudettato nel 1980 con i nerazzurri, ha parlato della lotta scudetto, convinto che possa essere l’anno giusto per veder trionfare la squadra di Antonio Conte:

COPPA ITALIA – “E’ chiaro che bisogna continuare a vincere e non distrarsi, ma affrontare i nerazzurri ora è dura per tutti. Dunque anche per la Juve domani in Coppa Italia. L’Inter sta facendo un ottimo campionato, mi sta piacendo anche se rispetto a quando giocavo io adesso a mio parere le squadre fanno troppi passaggi per arrivare in area di rigore”.

BUON GRUPPO – “Lukaku è forte non c’è dubbio. Ma in ogni caso vedo un gruppo di giocatori con buona tecnica, uniti, vogliosi. E poi Conte sta facendo davvero il possibile per arrivare sempre più in alto e giocare un buon calcio”.

LOTTA A TRE – “A mio parere Milan, Inter e Juve lotteranno fino alla fine. Magari arriveremo alle ultime giornate e la battaglia sarà ancora equilibratissima. Può davvero essere l’anno buono per i nerazzurri, è anche una mia speranza. Servirà pure un pizzico di fortuna”.

(Fonte: TMW)