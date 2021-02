Piccinini: “Eriksen gioca di prima”. Bergomi risponde: “Attenzione. Può anche darsi che…”

Durante il Club di Sky Sport in onda ieri sera dopo Roma-Hellas Verona, si è parlato anche della buona prova di Christian Eriksen in Inter-Benevento. Una partita positiva, se si considera che il centrocampista danese giocava nel nuovo ruolo di regista basso davanti alla difesa. In particolare, Sandro Piccini lo ha esaltato così:

“In molte occasioni ho visto dei tocchi di prima che non molti centrocampisti hanno. Bisognerà vederlo con avversari diversi, anche dal punto di vista del dinamismo. Ha fatto delle giocate di prima anche incisive“.

Sull’argomento, a quel punto, è intervenuto anche Beppe Bergomi, che ha detto: “Tocchi di prima? Attenzione. Può essere sia per guadagnare tempo ma può essere anche che faccia la giocata di prima per non farsi aggredire perché non si sente ancora sicuro in quel ruolo“.

(Fonte: Sky Sport)