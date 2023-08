Mpasinkatu: “Vlahovic-Lukaku? La Juve ci sta provando, ma Romelu andrà in Arabia”

Le parole del dirigente: "Penso che la Juve a fare lo scambio Lukaku-Vlahovic ci stia effettivamente provando, ma non so se la cosa andrà in porto"

Intervenuto a Radio Bianconera, Malu Mpasinkatu, dirigente sportivo, ha parlato così dello scambio Vlahovic-Lukaku: “Penso che la Juve a fare lo scambio Lukaku-Vlahovic ci stia effettivamente provando, ma non so se la cosa andrà in porto, personalmente resto convinto che alla fine il belga andrà in Arabia. Leggo di molto scontento da parte dei tifosi, ma decide l'allenatore e sappiamo come la pensa Allegri a tal proposito, lui prediligerà sempre dei giocatori già pronti”.