Mudingayi: “Bologna-Inter gran match. L’anno scorso? I giocatori non dimenticano”

Intervenuto ai microfoni de Il Resto del Carlino, Gabi Mudingayi , doppio ex di Bologna e Inter , ha parlato così in vista della sfida di oggi.

«Che l’elemento di novità è che questa partita è finalmente molto importante anche per la classifica del Bologna. Per l’Inter da sempre tutte le gare sono importanti: ora lo sono anche per i rossoblù».

Difficile credere alla rimonta scudetto dell’Inter.

«Il Napoli ha ammazzato il campionato e dato una grande lezione a tutti, puntando su giocatori giovani e provenienti da campionati non ritenuti di prima fascia, a dimostrazione che i talenti ormai puoi trovarli ovunque. E’ anche la politica del Bologna, che spero raccolga quanto seminato. Per il resto è una serie A vivissima, come non capitava da anni».