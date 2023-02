Inter, Skriniar e Dimarco out per Bologna. “Tutto lascia credere che rientreranno…”

Come annunciato anche dall'Inter, Dimarco e Skriniar salteranno la sfida con il Bologna per problemi fisici

"Per entrambi si tratta di uno stop precauzionale. In questa fase non è il caso di correre rischi e il mancino stava già stringendo i denti da qualche settimana, come aveva spiegato il tecnico interista dopo la gara con la Sampdoria. Ad ogni modo, tutto lascia credere che Skriniar e Dimarco torneranno a disposizione già per il match con il Lecce di domenica prossima", conferma il Corriere dello Sport.