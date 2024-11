"Vedere il Napoli al primo posto non mi sorprende, affatto, perché ha concluso tanti buoni affari di mercato e portato dei calciatori di alto profilo, anche se il vero colpo è stato l'allenatore. Non mi risulta che Conte sia uno da accettare proposte soltanto con l'obiettivo di provarci, perché la sua politica calcistica non si è mai basata per arrivare a ottenere un posto diverso dal primo. In tutti i club in cui è stato ha sempre dimostrato grandi ambizioni e voglia di vincere. Naturalmente, non bisogna dimenticare che l'Inter è la squadra che ha vinto l'ultimo Scudetto, quindi quella che resta da battere. Sono divise da un punto, ma questo pareggio ha fatto recuperare autostima al Napoli che veniva da una brutta sconfitta con l'Atalanta. Sarà protagonista di questo campionato, ma non l'unica".