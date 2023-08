Il Sassuolo batte il Cosenza e vola ai sedicesimi di Coppa Italia: doppietta Mulattieri

Il Sassuolo ha battuto, ai supplementari, il Cosenza per cinque a due e approda ai sedicesimi di Coppa Italia. Una gara sofferta per la compagine di Serie A contro la formazione rossoblù che ha tenuto botta nei tempi regolamentari finiti due a due. Alla ripresa del gioco, dopo il novantesimo, la partita dei Lupi si è fatta difficile con l'espulsione, contesta, di Calò per un tocco di mano.