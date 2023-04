Frosinone, Mulattieri non si ferma più: entra e segna, 11 i gol in campionato

Che sia Serie B o Nazionale Under 21, il risultato non cambia: Samuele Mulattieri non smette di segnare. L'attaccante di proprietà dell'Inter, classe 2000, è andato in gol anche oggi nel match tra il suo Frosinone e il Perugia, terminato 1-1: entrato in campo a inizio ripresa, l'ex canterano nerazzurro ci ha messo una ventina di minuti per bucare la porta avversaria con un tocco di piatto destro da distanza ravvicinata.