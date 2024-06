Hansi Muller, ex Inter e Stoccarda, ha ammesso che il suo sogno è quello di vedere affrontare le sue due ex squadre

Hansi Muller , ex Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in merito all'Europeo:

"In chi mi rivedo? Forse Havertz, al Leverkusen giocava dietro le punte. Vedo in lui certe cose che ricordano me. Stoccarda secondo in Bundes? Abbiamo 4 giocatori nella Germania, uno è titolare. Hanno fatto un gran bel campionato. Il mio grande sogno è vedere Inter-Stoccarda però a San Siro"