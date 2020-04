Muntari: “Triplete? Quell’Inter una grande squadra. Balotelli? Era un bambino, Materazzi…”

Intervistato da derbyderbyderby.it, Sulley Muntari è tornato con i ricordi all’esperienza all’Inter e in particolare nella grande stagione che portò ai nerazzurri il Triplete. Ecco le sue parole:

“Eravamo una grande squadra, costruita da due grandi come Moratti e Mourinho. Abbiamo vinto tutto. Il rapporto con Mourinho ancora oggi è molto buono. Siamo sempre in contatto. Ci sentiamo quasi ogni giorno, abbiamo una chat del Triplete. Quasi ogni mattina qualcuno scrive, ci salutiamo. A parte i quattro che mi sfottono sempre, Orlandoni, Materazzi, Chivu e Sneijder, tutti gli altri sono bravi ragazzi…Balotelli? In quell’Inter era ancora un bambino, Materazzi e Stankovic lo pungolavano per il suo bene, perché gli volevano bene. Quando poi ci siamo ritrovati al Milan non l’ho trovato cambiato. Non si cambia mai. L’ho ritrovato maturato“.

(Fonte: derbyderbyderby.it)