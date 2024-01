Muraro: “Inter ha meritato il trofeo. E poi fa sempre gol lui: quanto corre Lautaro!”

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Carlo Muraro, ex calciatore, ha parlato così della vittoria dell'Inter della Supercoppa: "L'Inter ieri sapeva dove doveva arrivare. Hanno meritato di vincere il trofeo, con qualche difficoltà perché il Napoli sta migliorando in difesa, però la partita dice che a tirare più in porta è stata l'Inter. Poi a far gol è sempre lui... Quanto corre Lautaro!".