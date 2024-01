Murgia: “L’Inter la squadra che seguo di più per Inzaghi. Lo ringrazierò sempre. Vuole sempre…”

Intervenuto a Radio TV Serie A, Alessandro Murgia ha parlato del suo rapporto con Simone Inzaghi. Nel 2017 un suo gol contro la Juventus decise la Supercoppa in favore dei biancocelesti, in panchina c'era proprio il tecnico nerazzurro.

"Dopo la Lazio, l’Inter è la squadra che seguo di più per Inzaghi. Lo ringrazierò sempre per quello che ha fatto per me. Mi ha dato la possibilità di esprimermi e sono molto legato a lui. Può crescere ancora nell'Inter. Quello che ti resta di lui è la fame, la cattiveria e la voglia di vincere. Vuole sempre stare in alto e migliorarsi".