Orobici in vantaggio al 38' con la rete di Lookman ma il Milan pareggia con Giroud al terzo minuto di recupero su corner di Florenzi. In avvio di ripresa segna ancora Lookman su assist di De Ketelaere, a 10' dalla fine Jovic pareggia ma a tempo quasi scaduto arriva il gol di tacco di Muriel con il Milan in dieci per il doppio giallo a Calabria due minuti prima.