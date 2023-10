Mussa: “Inter, che prova di forza. E ora Calhanoglu è il play più forte del mondo”

"Io dico che Calhanoglu è il play più forte al mondo. Gioca corto, lungo, rincorrendo l'avversario, in pressione, il cambio di ruolo ha giovato clamorosamente all'Inter, a lui e ai compagni. Ha una fase di recupero che nessuno ha al mondo oggi. E' come Rodri, ma è più vicino a Modric, perché difende e attacca".

