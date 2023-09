"Se non ci sarà la Juve, non vedo chi può dare filo da torcere all'Inter", commenta l'allenatore Giovanni Mussa

L'allenatore Giovanni Mussa ha parlato ai microfoni di TMW Radio dell'Inter, in vista dell'esordio in Champions:

"La rosa è più costruita per il campionato. Ha messo dentro ora due squadre complete di altissimo profilo. Se non ci sarà la Juve, non vedo chi può dare filo da torcere all'Inter. La Champions è breve e ha tante variabili, ma non mollerà anche lì".