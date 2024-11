Intervistato da MilanNews24, Bortolo Mutti ha parlato della lotta allo Scudetto. L'allenatore vede l'Inter come la favorita per la vittoria finale. "Davanti c’è un’ammucchiata clamorosa. Il Napoli è solo un punto avanti ad Atalanta e Inter. Ci sono anche la Lazio e la Fiorentina. Purtroppo manca il Milan che doveva essere in questa griglia. Campionato molto aperto anche se i valori sono molto ben delineati per me".

"Vedo l’Inter avanti a tutti anche se non sta attraversando un momento brillante. Vedo benissimo l’Atalanta che ha investito molto nonostante la perdita di Koopmeiners, ha lo stesso allenatore e sta recuperando Scalvini e Scamacca e può essere la sorpresa. Va tenuto in considerazione anche il Napoli che con Conte ha riottenuto grande credibilità. Come dicevo prima vedo molto bene anche Fiorentina e Lazio, non solo per lo scudetto ma anche per le altre posizioni europee. In attesa che rientrino anche squadra come il Milan e lo stesso Bologna che si sta effettivamente esprimendo sotto i suoi livelli. Vedremo, è un campionato molto bello e incerto che ci divertirà».