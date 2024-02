"Non ha lasciato una lettera d'addio, non c'erano spiegazioni. Ma il modo in cui si è tolto la vita ha fatto capire che la sua decisione gli era assolutamente chiara. È molto dura per la famiglia, ma mi ha aiutato sapere che lui davvero volesse morire e non era un grido di aiuto o un segnale. Penso di dover rispettare una decisione del genere". Nagelsmann , che ha trattato molti argomenti, spiega anche che suo padre lavorava nei servizi segreti e che non parlava molto del suo lavoro. "Non so esattamente cosa facesse. Non gli era permesso parlare del suo lavoro. Questo era anche il motivo per cui diceva spesso che tutto era troppo per lui. Era un uomo molto divertente che scherzava e rideva sempre , a cui piaceva stare con gli amici, suonava la chitarra e cantava sempre".