Nainggolan: “-15 alla Juve? Sapevo sarebbe uscito qualcosa di inaspettato”

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Radja Nainggolan, ex calciatore dell'Inter, ha parlato così della corsa scudetto e del Napoli di Luciano Spalletti: "Gli auguro di vincere lo scudetto che non ha vinto in passato. Io con lui mi son sempre trovato bene, lo sento ancora oggi, è un uomo che mi ha dato tanto. A Napoli sta sfruttando i giocatori nel modo migliore, si vede che gli azzurri sono molto uniti e di conseguenza molto forti.