Nainggolan, Inter chiara col Cagliari: non può essere regalato. Il Ninja ha la stima di Conte

Una delle situazioni da risolvere in casa Inter è quella di Radja Nainggolan. Il centrocampista del Cagliari è rientrato dal prestito, ma il club sardo vorrebbe riaverlo per un’altra stagione.

“Il discorso è chiaro: il Cagliari punta a un altro prestito, l’Inter vuole monetizzare e, considerato che Radja ha ancora due anni di contratto con i nerazzurri e ha dimostrato in questo campionato di essere ancora un calciatore di alto livello, non può essere regalato. Come ha spiegato il dirigente Piero Ausilio, Nainggolan andrà in ritiro con l’Inter e verrà valutato. Di sicuro c’è la stima di Antonio Conte“, si legge su La Gazzetta dello Sport.