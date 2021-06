Giannichedda: “Nainggolan con Inzaghi farebbe bene. Perché Simone…”

Il calciatore non ha ancora trovato l'accordo per l'addio definitivo all'Inter e hanno chiesto all'ex Lazio se con il nuovo tecnico potrebbe trovarsi bene

Nainggolan al momento non ha trovato l'accordo per lasciare l'Inter. E il Cagliari non ha soddisfatto i nerazzurri nella proposta che gli permetterebbe di trattenere il calciatore. Al momento quindi Radja resta un giocatore del club nerazzurro.

Giannichedda, ex giocatore della Lazio ed ex compagno di SimoneInzaghi, ha parlato di questa eventualità: «Come giocherebbe il belga con Inzaghi? Può far bene. Perché Simone sa far esprimere le mezzali in maniera proficua e Nainggolan è un ottimo giocatore. Ma bisognerebbe piuttosto vedere la volontà del calciatore: se è rimanere a Milano o rimanere al Cagliari».