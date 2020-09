Nainggolan è tornato all’Inter, ma il suo futuro è ancora incerto. Non è una questione tecnica, ma a Conte sono stati raccontati alcuni suoi comportamenti fuori al campo. Nainggolan non è più in esubero, fa parte della rosa dell’Inter e ci sono margini per la sua permanenza. Chi lo volesse deve comprare, l’Inter non ha intenzione di cederlo ancora in prestito.

(Sky Sport)