Nainggolan: “Scudetto? L’Inter per me era ed è sulla carta la più forte”

Radja Nainggolan, ex centrocampista tra le altre dell'Inter, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A alla pagina parlamoderoma2.0: "Serve un po' di fiducia, la Juve dominava il campionato quando c'eravamo noi, adesso è tutto cambiato, è in ricostruzione. Il Napoli ha approfittato di questo e ha vinto lo scudetto. All'epoca lo stacco con la Juventus era troppo grande. L'Inter per me era ed è sulla carta la più forte, la Lazio lo scorso anno è arrivata seconda ma per me la Roma non ha nessun giocatore inferiore rispetto a loro come singoli. La Juve è senza coppe e il Milan come farà quest'anno? Bisogna vedere i titolari come andranno in queste due squadre".